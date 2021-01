TEATRO MEMORIA C'è speranza in Danimarca Fantateatro e il Duse di Bologna on line sui social per l'intera settimana del 27 gennaio testimonianza e Memoria con “IL POPOLO CHE SI OPPOSE ALL'ORRORE” ispirato all'occupazione nazista danese

La giornata Internazionale è Memoria universale dell'Olocausto attraverso lo spettacolo “IL POPOLO CHE SI OPPOSE” si basa sul lavoro-testimonianza della compagnia teatrale. La regista SANDRA BERTUZZI ha utilizzato gli spazi del Teatro Duse per una settimana di prove e impegno di attori e tecnici (produzione audiovideo compresa) realizzati con le maestranze della storica struttura bolognese durante l'allestimento.

L'ORRORE in Danimarca fu una parte della SHOAH poco nota e toccante del perido bellico d'occuazione tedesca in Nord Europa. Eroismo e sofferenza di gente fiera che ha reagito alla barbarie con la speranza, la gloria e l'umanità, di una intera nazione. Siamo nel '43 e da oltre 2 anni Hitler schiaccia la Danimarca sotto il giogo della violenza razziale utilizzando le SS per rastrellare e annientare la comunità ebraica nazionale. L'intero stato si ribella. Governo e parlamento a fianco del re fanno scudo diplomatico e materiale a sostegno dei concittadini israeliti. Tutti aiutano tutti e gli ebrei divengono rifugiati di varie nazionalità nascosti e protetti dalla gente comune. Più di 6500 scampano alla detenzione e allo sterminio riparando in Svezia.

