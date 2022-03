“C'è una incompatibilità tra donna e guerra”, recitazione al femminile al Teatro Titano

In scena, ieri sera, “Penelope stanca della guerra”, spettacolo promosso da Unione Donne Sammarinesi, per la regia di Ute Zimmerman. Una recitazione tutta al femminile, che ha portato sul palco la rilettura del mito classico con uno sguardo all'attualità, per riflettere sulla violenza di genere in diversi contesti. Rispetto al conflitto in corso. “C'è una incompatibilità tra donna e guerra” ha spiegato l'autrice del testo Vanessa Muratori. Ed è proprio questo il messaggio lanciato, ieri sera, dal palco del teatro Titano.