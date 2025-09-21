PRESENTAZIONI
"C'era una volta il Cantastampa": l'ultimo libro di Michele Bovi
Non mancano i riferimenti a San Marino e alla figura del suo illustre cittadino Little Tony
“C'era una volta il Cantastampa: quando i giornalisti spodestarono i parolieri” è l'accattivante titolo dell'ultimo libro del giornalista Michele Bovi, un passato da dirigente Rai e da membro del CdA della San Marino Rtv, che l'ha presentato in un piccolo gioiello di Roma come il Teatro Tordinona, insieme al paroliere Pasquale Panella. Ma cosa c'entra San Marino?
Nel video l'intervista a Michele Bovi, giornalista e scrittore
