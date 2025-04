"C'era una volta... Ma come finisce stavolta?": in scena lo spettacolo della scuola elementare di San Marino

Le immagini dello spettacolo

Al Teatro Concordia per lo spettacolo teatrale della scuola elementare di San Marino. Bambini sul palco a conclusione del progetto di plesso che li ha visti impegnati in una analisi delle fiabe della tradizione, guidati attraverso una rivisitazione delle caratteristiche dei personaggi e della successione degli eventi e delle situazioni. Da qui il titolo "C'era una volta... Ma come finisce stavolta?". "Un'esperienza che ha rappresentato uno stimolo alla creatività e alla fantasia, soprattutto - segnala la coordinatrice di plesso, Maria Cristina Albertini - una grande lezione a non dare mai nulla per scontato". I ragazzi sono stati guidati dal Maddalena Lonfernini del Dipartimento di Scienze Umane dell'Università di San Marino. Presenti all'evento anche il Segretario all'Istruzione, Teodoro Lonfernini e il Dirigente della Scuola Elementare, Arianna Scarpellini.