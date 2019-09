C'era una volta TARANTINO con la sua HOLLYWOOD

Non si può prescindere, vedendo le 2 ore e 1/2 di TARANTINO, dalla Manson Family (la comune hippy allo Spahn Ranch) e conseguente assassinio (per l'esattezza un efferato e maniacale pluriomicidio) della moglie di Polanski, SHARON TATE, a Beverly Hills (Cielo Drive) e le note vicende di violenza sessuale su una minore successive, allo spaghetti wester di Corbucci e Leone, a Bruce Lee e i suoi film di serie B: il 1969 è proprio la linea rossa, che separa Hollywood dal passato, poi arriverà Easy Rider e nulla sarà più come prima... DALTON (il cattivo mezza star tormentata della tv noto al cinema solo in Italia) BOOTH (lo stuntman inseparabile controfigura anche nella vita) son amici per necessità, quasi fratelli per solitudine, tanto da far del film un “BROMANCE” tra saloon, set e camicie hawaiane anni 70 e 80, in finalone PULP violentissimo mica tanto FICTION, anzi... Nel film c'è anche AL PACINO vecchia volpe del casting e l'ultimo bellissimo LUKE PERRY biondo western prima della morte a 52 anni in primavera.

fz