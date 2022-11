TEATRO EMILIA "Caccia alle streghe" di oggi tratto da Miller “Il Crogiuolo” di Arthur Miller per la regia di Filippo Dini in tournée al Comunale di Correggio di Reggio Emilia

Arthur Miller scrive IL CROGIOULO (letteralmente un recipiente di materiale refrattario che serve per filtrare componenti e umori), un testo sulle Streghe di Salem e i processi sommari inquisitòri del XVII secolo, (144 imputati e 19 impiccagioni per collusione con il demonio, stregoneria e pratiche occulte) nel Massachusetts agricolo. Il commediografo lo fa per parlare di caccia alle streghe negli anni '50 del Maccartismo subita da artisti e uomini di cultura come lui per le simpatie politiche comuniste radicali. Isteria collettiva e aberrazione fatte istituzione. Distorsioni umane dove in ambedue le circostanze e in diverse epoche muore la persona. Pazzia e superstizione, in cui la diffamazione e la maldicenza, hanno ucciso più della forca. Situazioni della nostra contemporaneità messe in evidenza dal regista Dini con metafore sceniche e battute teatrali ironiche e amare.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: