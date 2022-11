LE BUONE LETTURE Caffè Letterario: la vicenda sportiva e umana di Poggiali ed un 'giallo' tutto romagnolo, nei libri di Massimo Rastelli Marco Guidi

Doppia presentazione nell'ambito del Caffè Letterario promosso da Zoomma, con il sostegno della Segreteria di Stato per la Cultura. Massimo Rastelli e Marco Guidi, in un dialogo stimolante con Anna Chiara Macina e Carlo Biagioli, hanno parlato rispettivamente dei libri di cui sono autori: nel primo, dedicato a “Manuel Poggiali – Storia di un campione”, Rastelli racconta la nascita di una passione, quella per le moto, che porterà il pilota sammarinese per due volte sul tetto del mondo, insieme alla sua vicenda umana.

“L'adriatica scorre negli anni '80”, è invece il romanzo giallo d'esordio, ambientato in Romagna, del fotografo sammarinese Guidi. Soft thriller dai contorni tragicomici che accompagna il lettore nei sapori veraci, nella vivacità dei bar romagnoli facendo emergere al contempo il lato oscuro e misterioso della terra delle vacanze.

