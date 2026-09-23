CINEMA SOCIALE
Calcio: l'allenatore dei folli
THE MADMEN COACH di Carlo Liberatore premiato con I Nastri d'Argento (Cinema del Reale) della critica, selezionato in oltre 50 festival internazionali, racconta la tournée della Nazionale senegalese di calcio a 5 per la salute mentale
L'idea ricalca CRAZY FOR FOOTBALL in Italia del co-sceneggiatore lo psichiatra SANTO RULLO. Liberatore documenta l'esperienza di DAKAR è il sogno dei ragazzi senegalesi con disagio psichico di giocare anche nel Belpaese, appunto. Senza superstizioni e tabù combattere l'emarginazione: il calcio-rito del Senegal come guarigione.
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