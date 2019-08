Calcutta apre il suo tour europeo il 19 novembre a Dogana

"Lo sai che la Tachipirina 500 se ne prendi due diventa mille?". Chi Il prossimo 19 novembre sarà al Teatro nuovo di Dogana lo sa bene. il tour europeo 2019 del cantautore Calcutta, organizzato in coproduzione da Fun4all e Dna concerti, inizia proprio da San Marino. Una nuova avventura per l'autore, dopo la fine del tour "Evergreen", iniziato con le due date allo Stadio Francioni di Latina e all'Arena di Verona. Si parte dalla Repubblica, dunque, per poi spostarsi nelle maggiori città europee: Zurigo, Londra, Parigi. Bruxelles, Berlino, Madrid.

