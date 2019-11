Calcutta emoziona il pubblico del teatro Nuovo: parte il tour europeo

E' un crescendo di intensità la musica di Calcutta, da un cantato quasi vellutato a salire, fino alla coralità degli strumenti sul palco. Pezzi di successo, brani di stampo diverso e affetto del pubblico le componenti centrali nel concerto di ieri al teatro Nuovo: prima data del tour europeo del cantautore laziale. Amsterdam, Zurigo, Londra, Berlino sono alcune delle città dove l'artista si esibirà. Tra una canzone e l'altra, interazione con i fan e battute. “Mi piace – ha ironizzato Calcutta – essere all'estero potendo parlare italiano”. Difficile, per il pubblico, riuscire a rimanere seduti in platea, perché i brani del cantautore sono di quelli che toccano la dimensione dell'amore scomponendolo nelle diverse sfaccettature di una relazione. Rilevante la parte strumentale del concerto, tra assoli e influenze musicali che richiamano, in certi casi, il passato, dal rock all'indie anni '90. Ma anche istanti acustici e passaggi focalizzati su tastiere e batteria, in uno spettacolo in cui le parole sono fondamentali così come il racconto sonoro.