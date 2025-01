PRIMA FILM Callas: la "Divina" malinconia MARIA il film biografico di Pablo Larraìn sulla Callas interpretato da Angelina Jolie in prima visione al cinema

Lei era “la Callas”, la soprano che incarnava la lirica anche nell'immaginario popolare (greca nata a New York cresciuta professionalmente nel mito alla Scala di Milano): “la Divina” vera “Diva” fino al '73, anno del ritiro dalle scene, 4 anni prima della morte a Parigi. Il film parte da lì: dalla solitudine. A un certo punto CALLAS e JOLIE si confondono per bellezza e presenza scenica anche nel canto. Una scompare nell'altra. L'opera si completa nel lavoro biografico di Larraìn sulle grandi donne della storia proprio con il suo MARIA.

Sono tutti flashback stemperati nel tempo dei successi e della malinconia. Figura, carisma e grandi abiti. L'amore per Onassis e i farmaci per sopportarlo. L'attrice americana ha lavorato sul personaggio ascoltandola cantare per oltre 8 mesi. I brani lirici dipingono un mondo tutto suo amato dalla gente nelle tante figure che abitavano in lei.

