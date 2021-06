Cambio al vertice della Corale: Maria Antonella Bonelli succede a Giovanna Crescentini

“Maria Antonella Bonelli succede all’avvocato Giovanna Crescentini, dimissionaria, che per venti anni ha ricoperto, con eleganza, lungimiranza e dedizione, la carica di presidente della Società Corale San Marino”. Cambio al vertice dunque della Corale che lo scorso 12 giugno ha riunito l'assemblea dei soci per l'approvazione del bilancio. Corale che ringrazia Giovanna Crescentini per l'impegno profuso e “l’amore incondizionato dimostrato in ogni occasione”, dando al contempo il “benvenuto in famiglia” a Maria Antonella Bonelli. Dopo mesi di pausa forzata, riprende anche l'attività della Corale che già si prepara al tradizionale Concerto di Natale che quest’anno riveste una particolare importanza in quanto è a celebrazione del 60esimo anno dalla sua fondazione.