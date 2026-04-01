Camerata del Titano: la Passione di Gesù attraverso la musica di due grandi compositori

I grandi compositori della musica e un repertorio sacro, per la Settimana santa in preparazione della Pasqua. L'arte musicale racconta la Passione di Cristo con il tradizionale appuntamento curato dalla Camerata del Titano, diretta dal maestro Augusto Ciavatta, alla Chiesa di San Francesco. Haendel, con alcune pagine tratte dal “Messia”, e Jommelli, della scuola napoletana: sono i due compositori protagonisti del concerto che ripercorre le fasi che precedono una delle feste più importanti per i fedeli cristiani. Tra i personaggi della Passione di Gesù c'è la Maddalena: è con Maria ai piedi della croce ed è la prima a cui viene annunciata la resurrezione.







