PRIMA CINE RAI TV Camilleri "telefona" ancora da Vigata Presto al cinema e su Rai1 prima di Pasqua LA CONCESSIONE DEL TELEFONO terzo capitolo della collection C'ERA UNA VOLTA VIGATA tratto dal romanzo di Andrea Camilleri

Adattamento televisivo trasposto al cinema prodotto da Rai Fiction e Palomar per la regia di Roan Johnson che la Tv di Stato italiana trasmetterà dopo il recente ritorno di MONTALBANO. Alessio Vassallo è il protagonista Filippo detto Pippo Genuardi (nato a Vigata il 3 settembre 1856) con la sua richiesta al prefetto (Corrado Guzzanti con barbone d'epoca) per la sua linea telefonica dedicata ai commerci, al magazzino delle merci e al suocero affarista. A Pippo piacciono le donne ancor più della tecnologia telefonica, quindi!? Subentrano l'uomo di rispetto e commendatore (Fabrizio Bentivoglio) e il questore Monterchi spedito dal nord a controllare... tutti. Commedia e dramma colorati nello 'spartito' scritto come una melodia siciliana dal noto romanziere morto a luglio 2019. Un meccanismo a orologeria sulla stupidità umana fino all'idiozia ironica. Complotto e paura attuali di questi giorni, al tempo del virus, come una malattia strisciante e sconosciuta che ti ammazza prima di colpirti, per paura... Una Palermo fine Ottocento fedelmente ricostruita in una Vigata fine secolo purtroppo, per la prima volta, senza CAMILLERI che “ la vita se l'è sucata...” bene, fino in fondo, alla grande.

fz



