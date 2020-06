Cammini titanici dell'Anello biancoazzurro

Abbiamo sentito Andrea Severi e Marta Massari

Compiacimento per la presentazione di un progetto realizzato. nelle parole dei Capi di Stato la valorizzazione di un'idea sostenuta da governo, giunte e cittadini, per “un bene comune inestimabile”. Un augurio per la rinascita del paese. Cura, fruibilità, realizzazione e cartine CAI con progetto app di sentieri-percorsi anche per principianti con una particolare attenzione alle disabilità. Andrea Severi accompagnato dalla moglie ha testato l'intero progetto escursionistico (tra circolarità e “anello biancoazzurro” sentieristico) di 110 km x 8 tragitti in 9 Castelli riuniti da un cammino... Portando la bandiera per 1800 metri di dislivello lungo 43 km di alto valore naturalistico e storico nonché sportivo paesaggistica di livello internazionale.

Interviste con Andrea Severi Guida escursionistica e Marta Massari Escursionista accompagnatrice