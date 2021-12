PER LO SPETTACOLO Campagna pro teatro: respirare l'acqua “A teatro si respira la vita” in tutto il mondo su ogni palcoscenico e anche a San Marino torniamo allo spettacolo in sicurezza con l'invito del Ministero della Cultura italiano, dell'Agis e dell'Istituto Luce Cinecittà

Acqua, si respira in acqua la vita, scorre negli spazi del teatro o al cinema ovunque si liberi la cultura dello spettacolo secondo l'idea 'liquida' di Livermore&Cucco proposta a sostegno dell'arte. A TEATRO SI RERSPIRA LA VITA è lo slogan per invitare tutti a godere di attori, cantanti, musicisti. Per i nostri artisti in collaborazione con il Nazionale di Genova, dove l'acqua (del mare) è di casa. Tornare in un luogo famigliare da sempre, la sala, il palcoscenico o uno schermo. Immersi nell'elemento fluido direttori d'orchestra, ballerini e tecnici di scena rallentano i movimenti e sospendono i corpi in un attimo infinito che non attutisce il suon della rappresentazione: e tutto è spettacolo... Uno sguardo intenso quello rivolto al pubblico dagli addetti ai lavori come un faro di scena che illumina l'abisso dei nostri tempi. Arlecchino, Paganini, la Regia della Notte, Agamennone e l'Otello, Bellini e Beethoven in apnea per mesi ora respirano le parole come note fluide...

fz

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: