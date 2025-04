Campani è Dalla al Duse

Rivivere la storia musicale di un grande cantautore del nostro secolo: LUCIO DALLA nel tour teatrale del suo interprete per eccellenza, Lorenzo Campani, autore e scrittore. La sua musica “ha un senso compiuto quasi matematico, perfetto”- come diceva Lucio. Sviluppare al meglio il patrimonio musicale (non solo di canzoni) di Dalla è l'impegno più grande del cantante reggiano per la prima volta allo storico Duse. Lorenzo racconta tutto e canta ogni sfumatura del mito canoro bolognese senza mai smettere di migliorarsi e superarsi nel nome del maestro di molte generazioni anche dopo la sua.