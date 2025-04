SPETTACOLI EMILIA Campani è Dalla al Duse LA SERA DEI MIRACOLI per Lucio Dalla al Duse di Bologna lo spettacolo dell'interprete storico Lorenzo Campani

Rivivere la storia musicale di un grande cantautore del nostro secolo: LUCIO DALLA nel tour teatrale del suo interprete per eccellenza, Lorenzo Campani, autore e scrittore. La sua musica “ha un senso compiuto quasi matematico, perfetto”- come diceva Lucio. Sviluppare al meglio il patrimonio musicale (non solo di canzoni) di Dalla è l'impegno più grande del cantante reggiano per la prima volta allo storico Duse. Lorenzo racconta tutto e canta ogni sfumatura del mito canoro bolognese senza mai smettere di migliorarsi e superarsi nel nome del maestro di molte generazioni anche dopo la sua.

