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Campionato sammarinese tiro con la balestra: trionfa Helenio Chierici

12 lug 2026
Campionato sammarinese tiro con la balestra: trionfa Helenio Chierici

Si è concluso il Campionato Sammarinese 2026 di tiro con la balestra antica italiana. Dopo cinque prove disputate nell'arco della stagione, il titolo di campione sammarinese è andato a Helenio Chierici con 418 punti, davanti a Danilo Bollini, secondo con 412, ed Enrico Ceccoli, terzo con 406. Alla competizione hanno preso parte 49 balestrieri. Definita anche la squadra che rappresenterà la Repubblica al Torneo Nazionale di tiro con la balestra tra le città di Pisa, Lucca, San Marino, Volterra e Massa Marittima: i 15 migliori tiratori saranno impegnati sabato 18 luglio a Lucca.




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