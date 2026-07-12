Campo Bruno Reffi, il palcoscenico dell'estate: Capicchioni invita a valorizzare anche i talenti sammarinesi

Nel cuore del centro storico c'è un luogo che d'estate cambia volto. Si trasforma in un'arena di luci, musica e storie. È Campo Bruno Reffi, che negli ultimi anni è riuscito a proporre un calendario ricchissimo, richiamando turisti e dando un respiro internazionale alle serate sul Titano. Un successo di pubblico, ma anche di visione.

Eppure, proprio sfogliando quel cartellone, c'è chi nota un'assenza e si pone una domanda: dove sono gli artisti sammarinesi? A chiederlo, in una lettera aperta, è Alessandro Capicchioni, figura storica della scena musicale ed eurovisiva della Repubblica. Fatta eccezione per la collaudata San Marino Concert Band diretta dal Maestro Dino Gnassi, i talenti di casa – osserva - sembrano essere rimasti dietro le quinte.

“I nostri artisti – afferma - sono le nostre radici, la nostra identità culturale, per cui è giustissimo avere un cartellone molto vario e ricco, ma è anche altrettanto giusto che gli artisti di casa prendano parte a questo momento collettivo”. E a chi obietta che gli artisti locali non abbiano la stessa forza attrattiva dei grandi nomi ospiti, Capicchioni risponde così: “Non ne faccio una questione di pubblico o di opportunità, semplicemente sensibilizzare il fatto che noi abbiamo una discreta quantità di artisti, circa una trentina, che sono da molti anni sulla piazza e che coprono tutti i tipi di genere, perché fanno musica rock, jazz, pop, sono trapper, rapper, dj, e che in questo senso possono far parte del nostro percorso culturale, come è stato”.

Nessuna polemica. Capicchioni non mette in discussione la qualità degli eventi ospitati finora: “L'intento – spiega - è quello di sensibilizzare. Con un augurio: saper cogliere i frutti della nostra terra, che in questo caso sono i nostri artisti”.







