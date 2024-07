Campo Bruno Reffi: protagonista della seconda serata di “Emozioni in Rosa” Silvia Mezzanotte Già voce dei Matia Bazar, l'artista ha incantato il pubblico presente. A chiudere il trittico di concerti al femminile, questa sera, Annalisa Minetti

Una delle più raffinate interpreti della musica leggera italiana; vocalità inconfondibile, quella di Silvia Mezzanotte. Un'apprezzata carriera solista; in passato per due periodi voce dei Matia Bazar, con la vittoria nel Festival di Sanremo del 2002. E' la qualità – insomma - uno dei tratti distintivi di “Emozioni in Rosa”, nel teatro naturale di Campo Bruno Reffi. Evento che coniuga intrattenimento e messaggio sociale; sensibilizzando sulla piaga della violenza di genere. Altro plus della manifestazione il rapporto osmotico con il pubblico; con la condivisione – da parte delle artiste – di aneddoti e curiosità. E poi la musica, a dare forza all'impegno sociale. Tutto è nato da un'idea del Maestro Dino Gnassi. Decisivo il contributo della San Marino Concert Band. Silvia Mezzanotte si è subito trovata a meraviglia con l'ensemble. Venerdì era stata Luisa Corna la protagonista. A chiudere il trittico di concerti al femminile, questa sera, Annalisa Minetti; altra artista che non necessita di presentazioni.

Nel servizio l'intervista a Silvia Mezzanotte

