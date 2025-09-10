Canali al Sun Donato quartiere (BO)

Canali è anche un ingegnoso del suono (tecnico di consolle) dai tempi antichi dei LITFIBA per dirne uno: poi anche solista&Rossofuoco a fine 90 fino ad oggi. Nasce in Romagna a Predappio nel 1958 ed è un feroce antifascista della scena anarco-autonoma romagnola ed elettronica sin dagli anni 70 bolognesi. La sua musica rock ruvida di ricerca e senza compromessi urla come lui. Agitatore musicale e politico non è più convinto di fare controcultura da buon catastrofista ironico. Definiscono Giorgio un iracondo rassegnato, e lui risponde con un'autobiografia dal titolo emblematico: “FATEVI FOTTERE”. Scrive anche: “non ho più vuoti di memoria da quando non ho più ricordi...”, e suona.







