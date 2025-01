Candidature agli Oscar, da Venezia 17 nomination. Non c'è 'Vermiglio' In nomination Isabella Rossellini, e altri due italiani

Va avanti a Beverly Hills lo show degli Oscar. Si ferma la corsa di Vermiglio, candidato ufficiale dell'Italia al miglior film internazionale, mentre Isabella Rossellini, la Suor Agnes di Conclave, avanza verso la prima statuetta. Le nomination 2025 hanno premiato Emilia Pérez, il musical di Jacques Audiard per Netflix che esplora l'identità trans ha raccolto 13 candidature tra cui la 52enne Karla Sofia Gascon, prima donna apertamente trans nominata agli Oscar come migliore attrice.

Dieci le candidature di The Brutalist e dieci - una a testa a Cynthia Erivo e Ariana Grande - quelle di Wicked. Alla luce del ritorno di Trump alla Casa Bianca l'Academy ha reso omaggio anche The Apprentice, il film sul giovane Trump.

Oltre a Isabella Rossellini ci sono altri due italiani che esultano per le nomination annunciate dall'Academy giovedì. Entrambi appaiono nella categoria dei 'Live action shorts'. "Ce l'abbiamo fatta!", ha esclamato su Instagram il direttore della fotografia Andrea Gavazzi, italiano basato a New York, quando ha saputo che il cortometraggio 'A Lien' che ha firmato è tra i finalisti per la notte delle stelle. C'è un altro italiano che festeggia dopo gli annunci delle nomination: Fabrizio Mancinelli, abruzzese residente a Los Angeles, ha composto la musica per il cortometraggio Anuja, che racconta invece il dramma dei bambini lavoratori in India, attraverso gli occhi dolci e delicati della giovanissima protagonista.

