PRIMA FILM RSM Cani da amare alla Besson San Marino Cinema propone per la settimana cinematografica sammarinese DOGMAN di Luc Besson

Film reduce da un controverso giudizio della critica e da un successo di pubblico a Venezia 80. La pellicola è la migliore degli ultimi 20 anni diretta dal francese Besson molto amato anche dagli americani per aver cambiato l'immaginario del film d'azione: buoni sentimenti insanguinati (melò rosso sangue). DOGMAN è una storia di guarigione di un uomo malato ridotto in carrozzella dal padre messo in gabbia con i cani sin da bambino. L'amore dei suoi animali lo salva. Oltre ai 70 cani in scena guidati sul set da 25 addestratori c'è il protagonista Caleb Landy Jones: Douglas, Doug, che fa rima con dog, appunto. Si reinventa da drag queen alla Marylin (Monroe) e di cognome in origine fa Munrow...

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: