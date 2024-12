EVENTO EMILIA Cani: la mia vita senza te Mr. BEAU di Claudia Tosi, un cuore di cane e la sua amica umana, al Galliera di Bologna con esperti di associazioni e rifugi dell'Appennino per animali insieme agli autori in sala

Prima il cane (un Golden Retriever) e poi la sua amica umana. Una storia lunga oltre un decennio realizzata durante la malattia del cane per testimoniare una forma d'amore reciproco veramente speciale: L'autrice supportata da un'etologa pisana cercano di rendersi interessanti ai suoi veri occhi. Conoscere il linguaggio dei cani per farsi amare di più (l'importanza di essere voluti bene, entrambi). Beau non è semplicemente un cane almeno quanto Claudia non sia solamente un essere umano.

