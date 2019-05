Cannes: il IV giorno di Almodovàr

Dal festival del cinema

Don Pedro è già in sala in contemporanea con la sua ultima fatica in odore di Palma d'Oro: “DOLOR Y GLORIA”, che per noi santifica MINA nella colonna sonora anni Sessanta a lei dedicata. I suoi attori prediletti come sempre Antonio Banderas e Penelope Cruz, i latini più hollywoodiani di sempre, amatissimi anche negli States. Favoritissimo Almodovàr con suo vertiginoso viaggio nella memoria autobiografica del regista Salvador Mallo ormai vecchio che cerca se stesso. Vuole dar vita ai suoi fantasmi di gioventù inventando e amando solo sullo schermo. Banderas ha dovuto dimenticare la sua focosa e fascinosa personalità per essere PEDRO alis SALVADOR il più possibile... Passa in concorso una delle poche donne registe presenti, JESSICA HAUSNER, in LITTLE JOE racconto di una madre single genetista dedita al lavoro che porta a casa un fiore rosso della felicità. La pianta si approfitterà anche del figlio. Stanotte la copia restaurata da pellicola e rigenerata in audio di SHINING. Opera nera di Kubrick tratta da King vera chicca per cinefili al Lumière. THE CLIMB di Corvino corre per la Camèra d'Or nella sezione UN CERTAIN REGARD con un film sulla complicità maschile.

fz