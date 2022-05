CanSat 2022; a Molinella anche una studentessa di San Marino

Lo scorso fine settimana a Molinella, in provincia id Bologna, 60 studenti provenienti da diverse parti d'Italia, hanno partecipato all'edizione Italiana di CanSat 2022. L'iniziativa prevede la realizzazione di un mini satellite dalla dimensione di una lattina da 333ml di massimo 350g. L'obiettivo era quello di adattare tutti i principali sottosistemi presenti in un normale satellite come l'alimentazione, sensori e un sistema di comunicazione fino alla fase di lancio e acquisizione dei dati. La preparazione dei ragazzi è iniziata a dicembre 2021 in cui si sono dovuti occupare di tutto il funzionamento del satellite per la presentazione avvenuta lo scorso sabato 7 maggio, lanciando il proprio satellite fino a un'altezza di 1 km. Una menzione speciale all' I-9761 Rocketry Team di cui fa parte anche Arianna Gatti, una studentessa del Liceo Scientifico di San Marino di soli 15 anni.

La ragazza, da sempre interessata alla scienza e alla fisica, ha preso parte al progetto insieme ad altri 5 ragazzi provenienti da diverse regioni italiane. Il Team hanno dovuto affrontare la difficoltà di creare un progetto tanto elaborato a distanza. Infatti i ragazzi si sono potuti incontrare solo tre volte per dare delle basi al progetto e per i test di lancio, continuando il lavoro da remoto e senza supporti e laboratori adatti nelle rispettive scuole. Invece di spaventare i ragazzi, questa complicazione ha spinto i ragazzi a impegnarsi maggiormente, portandoli anche ad esporre il loro progetto in inglese, ottenendo una menzione speciale.

Il I-9761 Rocketry Team vince il primo premio nella categoria Technical Achievement, arrivando secondi nella classifica generale. Arianna Gatti frequenta la seconda classe del Liceo Scientifico delle scuole superiori di San Marino. Ha partecipato a due Space Camp in cui si è cimentata nel lancio di razzi, nella guida di un aereo ultraleggero e nella sperimentazione dell'effetto zero-g. In queste occasioni ha conosciuto gli altri ragazzi del team, accomunati dalla stessa passione per la scienza e l'astronautica.

