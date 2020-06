"Canta, e chi non canta, crepa": al Biografilm Bo, IL CANZONIERE

"Gli anni che cantano"

Docufilm coprodotto dalla Regione Emilia Romagna, GLI ANNI CHE CANTANO del giornalista Rai Filippo Vendemmiati, è storia perché racconta IL CANZONIERE DELLE LAME in ballate, musiche e impegno militante, dalle fabbriche occupate alle piazze arrabbiate. Lotte operaie e contadine, storie di emigrati in Svizzera, Francia e Germania in più di 20 anni di Feste dell'Unità e 1 Maggio dei lavoratori. Film con testimonial di oggi e artisti di ieri impegnati nel sociale così in sintonia da fare del lungometraggio bolognese un tour artistico epocale. Racconti tratti dal libro della cofondatrice Janna Carioli in una esperienza straordinaria, che ha reso felici e amici, cantanti e lavoratori a 53 anni dal primo concerto del gruppo.

