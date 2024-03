CONCERTI CLUB EMILIA Cantando il Suner 24 all'Efesto di Bolo Rassegna SUNER 2024, musica dal vivo nei club ARCI della regione, all'EFESTO HOUSE di Bologna il progetto artistico indipendente di CLEMENTE GUIDI

CLEMENTE viene dalla piattaforma di scouting di Panico Concerti dopo una laurea in Comunicazioni e un Erasmus in Danimarca. GUIDI è un figlio della sua terra. Ha nel cuore la Romagna felliniana, e si sente: i suoi pezzi comprendono le vibrazioni del contrabbasso e l'indie folk angloamericano. La sua musica parte dal “bedroom recordings”, Tom Rosenthal, Vasco, Apice disegnati in una camera, la canzone 'dolcemara' sui tetti come “Il cielo in una stanza”.

