CARTOON RSM Cantanti animati dello "showbiz" Pomeriggi per bambini e famiglie San Marino Cinema propone nel weekend SING2 animazione americana d'autore della ILLUMINATION doppiata in Italia da Frank Matano

Per chi sa la storia e conosce BUSTER MOON partecipa alla sfrenata voglia del koala di SING di entrare nello showbiz perché con il suo locale salvato dalla rovina fa il pienone ogni sera con gli amici musicisti pazzi. Il gruppo vuole a tutti costi la capitale dell'intrattenimento dove lanciare uno spettacolo mai visto... I cantanti tenteranno un arrembaggio delle case discografiche lanciando uno show con la leggenda del rock (ormai isolata e fuori dal jet set) Clay Calloway. Intermezzi musicali esilaranti e animazione riuscita e divertente proprio grazie al canto corale. Danza, musica e acrobazie tutte da ridere... tra gli amici di sempre (e anche tra i doppiatori). SING2 è come un Jukebox che scarica pezzi notissimi di Elton John, Prince o degli U2 da cantare anche in sala. Insomma un po' come una radio al cine che sforna successi in chiave pop urlati da animaletti animati amabilissimi.

fz

