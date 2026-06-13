Cantar il basso viola da gamba

GIOVANNA BAVIERA, una sola musicista in due: fusione tra voce e suono. Pratica della viola da gamba o basso viola con la voce educata al “cantar alla viola”, appunto. Un'unica persona (violinista all'origine) sprigiona monodie, canzoni, musica inglese e il contemporaneo d'autore. GIOVANNA compone e improvvisa in stile a Ravenna anche in residenza artistica con il suo esordio (album - opera prima) “Soloindue”. BAVIERA ha due origini: siciliana e irlandese. È gentilezza plasmata e bizzarria ragionata.







