ARTE "Cantare Francesco": quando la spiritualità ispira l'arte Inaugurata a Palazzo Graziani la mostra che celebra gli 800 anni dalla morte del Santo d'Assisi, curata da Suor Maria Gloria Riva e da Davide Rondoni

Ottocento anni fa, un uomo cantava della creazione e dei suoi misteri, dell'amore e della natura. Si chiamava Francesco d'Assisi. Oggi, le parole del suo il “Cantico delle Creature” arrivano a noi intatte nella loro attualità, interrogandoci: è proprio da questo dialogo che nasce “Cantare Francesco – artisti in opera”, nuova mostra inaugurata negli spazi espositivi di Palazzo Graziani, curata da Suor Maria Gloria Riva con il sostegno delle monache dell'Adorazione Eucaristica e dal poeta Davide Rondoni.

"Sono una trentina di artisti contemporanei - spiega Suor Maria Gloria - fra cui sammarinesi, riminesi e di tutta la penisola, che si sono confrontati con il tema dell'ottocentenario di San Francesco. Vari i temi affrontati, non soltanto la morte ma anche la creazione del Cantico delle Creature, la Stimmate... È bello che artisti contemporanei ritrovino in Francesco una forza d'ispirazione incredibile".

L'iniziativa, che si avvale del patrocinio della Reggenza e della Segreteria per il Turismo, in collaborazione con gli Istituti Culturali, si inserisce nel ricco calendario di eventi dedicati alla ricorrenza dell'ottocentenario della morte del Santo. Anche San Marino si fa, così, custode e interprete dell'eredità francescana.

"Sono contento, - interviene Davide Rondoni - come Presidente del Comitato nazionale per le celebrazioni dell'ottavo centenario della morte di San Francesco, ma anche e soprattutto come amico di questa bella iniziativa che Suor Gloria ha curato, iniziativa autorevole che si aggiunge alle tante altre che, in giro per l'Italia e non solo, stanno portando un nuovo confronto tra l'arte contemporanea e Francesco di Assisi".

Il risultato è una mostra di respiro internazionale, sviluppata in un itinerario visivo attraverso le tappe fondamentali della vita e della poesia del Santo. Tre le sezioni individuate, come spiega Suor Maria Gloria: "La prima è Cantare la natura, dunque quello che Francesco ha cantato nel suo Cantico delle Creature. Poi, Cantare i luoghi, reali o simbolici della vita di Francesco. Infine, la terza sezione si chiama Cantare Francesco, quindi cantare il suo volto, e vedere come gli artisti contemporanei lo interpretano".

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