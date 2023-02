TEATRI FO-CE Cantare gli Abba in musical all'italiana MAMMA MIA! È il musical italiano di Massimo Romeo Piparo ispirato al successo musicale degli ABBA remake del film con Meryl Streep e dello spettacolo londinese protagonisti Luca Ward e Sabrina Marciano al Diego Fabbri di Forlì

MAMMA MIA e soprattutto DANCING QUEEN cantate a squarciagola anche dal pubblico in platea mentre THE WINNER TAKES IT fa da sottofondo all'intera storia. Copione, scenografie e macchine di scena (pedane e pontili girevoli, spiaggetta) a tinte tenui bianco e azzurre come nelle isole greche del film. La storia racconta di DONNA con i suoi 3 passati amori (Ward, Rumiz e Norcross) invitati al matrimonio della figlia Sophia su un'isola dell'Egeo che vuole sapere chi è tra loro il suo vero padre. Un musical all'italiana tradotto in liriche, dialoghi ironici e battute comiche, in cui si balla e si cantano alcuni pezzi originali in inglese. Amori e musica dal vivo. Un cast di attori e ballerini capaci di recitare a ritmo di danza e viceversa (cosa non consueta). Una vera “febbre del musical” che prende tutti a fine serata.

