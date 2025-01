SPETTACOLI REGIONE "Canzonette" di Peter Pan PETER PAN lo storico musical in tour con l'edizione 2024-2025 per la regia di Maurizio Colombi e le musiche originali arrangiate per lo spettacolo da Edoardo Bennato al Comunale Pavarotti-Freni di Modena

La prima versione di successo è del 2006 in una serie di repliche e nuovi allestimenti visti da oltre un milione di persone in teatro superando le 1000 rappresentazioni: un musical italiano vincitore del Premio Gassman tratto dal libro di James Matthew Barrie che ispirò il disco di Bennato SONO SOLO CANZONETTE del 1980. “L'isola che non c'è” è un testo del cantautore napoletano rivisitato nel pezzo “Il rock di Capitan Uncino” e “Che paura fa” (nuova canzone) eseguiti in gruppo sui balletti di VIVA LA MAMMA e “La fata”. Scenografia e tecnologia, costumi coloratissimi, e il volo finale di PETER PAN immancabile nei 19 anni di show. Oltre 20 performer in scena animano il mondo magico della storia passando dalla “cameretta” dei fratellini al rifugio 'Sperduto' dell'isola dei bambini come nel film ma in platea.

