EVENTI EMILIA
Canzoni contro Sanremo
NEL BLU DIPINTI DI ROSSO di Stefano Di Polito al Nosadella di Bologna presente l'autore “l'antisanremo” degli intellettuali torinesi inventori del “Cantacronache” politico e popolare fine anni Cinquanta
Le “canzoni realiste” e operaie degli intellettual-artisti primi cantautori, veri. I CANTACRONACHE ovvero i precursori dei cantastorie impegnati che dal 1958 al '62 si opposero alle conzonette sanremesi: la resilienza ridiventa resistenza sociopolitica.
