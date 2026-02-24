EVENTI EMILIA

Canzoni contro Sanremo

NEL BLU DIPINTI DI ROSSO di Stefano Di Polito al Nosadella di Bologna presente l'autore “l'antisanremo” degli intellettuali torinesi inventori del “Cantacronache” politico e popolare fine anni Cinquanta

Le “canzoni realiste” e operaie degli intellettual-artisti primi cantautori, veri. I CANTACRONACHE ovvero i precursori dei cantastorie impegnati che dal 1958 al '62 si opposero alle conzonette sanremesi: la resilienza ridiventa resistenza sociopolitica.

