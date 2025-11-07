MUSICA Caparezza: "Il sovrano del mondo è il tempo" L'artista pugliese sta promuovendo il suo ultimo disco-fumetto, "Orbit Orbit", e a Roma ha richiamato centinaia di persone per firmare le copie

Per l'uscita del suo nuovo disco, “Orbit Orbit”, Caparezza era a Roma per firmare le copie, abbiamo incontrato lui e i fan. Ripassano i loro brani preferiti, giocano, ballano, i fan trovano il modo di trascorrere allegramente le lunghe ore di attesa per incontrare Caparezza. In Orbit Orbit, il disco fumetto uscito a fine ottobre, l'artista pugliese riflette anche sul tempo che passa, implacabile.

Nel video le interviste ai fan e a Caparezza

