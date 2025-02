Capitale europea cultura 2033: Pesaro e Urbino si preparano alla candidatura

Si chiude il grande viaggio e la sfida di Pesaro capitale italiana della Cultura e la città prepara una nuova candidatura europea con Urbino per il 2033.

"Le due città devono essere unite non solo perché sono, insieme, capoluogo di Provincia, ma anche perché sono ambasciatrici della storia, dell’identità, della creatività e del patrimonio culturale, artistico e paesaggistico dell’intero territorio" sostengono i sindaci di Pesaro, Andrea Biancani, e Urbino, Maurizio Gambini.

C'è stato infatti un primo incontro con l'idea di stendere un protocollo.

"La volontà è di elaborare e perseguire un progetto condiviso in particolare su infrastrutture e sostenibilità - spiega Andrea Biancani, sindaco di Pesaro - Un punto fondamentale, infatti, dovrà essere il potenziamento del collegamento tra i due capoluoghi in modo rapido e sicuro, prima di tutto attraverso una nuova rete viaria che possa dare una risposta adeguata alle attuali esigenze di mobilità della popolazione. Poi potremmo puntare su progetti all’avanguardia che adottino nuove forme di produzione di energia e di mobilità come, ad esempio, il trasporto pubblico – innovativo e sostenibile – proposto dal BRT (Bus rapid transit): si potrebbe adeguare il progetto di collegamento tra Pesaro e Vallefoglia, prolungandolo fino a Urbino".

La visione territoriale sarà il caposaldo del progetto con l’obiettivo di coinvolgere la regione Marche e ovviamente tutti i Comuni della Provincia.

«Ho chiesto al nuovo sindaco Biancani un cambio di passo e un impegno concreto a portare avanti nei fatti un progetto che sia davvero condiviso e porti opportunità concrete al nostro territorio - conclude Maurizio Gambini, sindaco di Urbino -. Sono felice di aver constatato da parte di Biancani disponibilità e apertura in questa direzione, ho fiducia che si possano creare davvero i presupposti per un buon lavoro». Nel video le interviste a Andrea Biancani, sindaco di Pesaro, Maurizio Gambini, sindaco di Urbino.