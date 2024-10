MUSICA E CINEMA Capossela di Natale Vinicio Capossela nel progetto artistico NATALE FUORI ORARIO anche alla Festa di Roma vent'anni di musica e parole del cantastorie di origine irpina

Un progetto che sembra un film ma sotto sotto non lo è a causa dei personaggi teatrali e delle scene musicali pescate nei sogni di un cantautore della tradizione popolare e contadina italiana. NATALE FUORI ORARIO è un gesto cinematografico unico, libero e pittoresco, come i concerti dell'autore. Una prova d'artista così oltre i canoni da sembrare commedia dell'arte felliniana, nata a sud e proiettata, anche in lingua inglese, nel 'nord' del mondo: il suo da favola. Tanti natali passati a suonare in concerto trasformati dal regista Gianfranco Firriolo in un siparietto “FuoriOrario” (deriva dal nome del locale di Taneto di Gattatico a Reggio Emilia) e dal tempo, nostro, il 2047!

