LYRIC VIDEO UKRN Capossela for children Lo slancio poetico di Vinicio Capossela per i piccoli in Ucraina nella canzone tratta da “La Crociata dei ragazzi” di Brecht per tutti i bambini di guerra

LA CROCIATA DEI BAMBINI prima “urgente” traccia del lavoro di Capossela in una ballata malinconica contro tutte le guerre sull'innocenza ferita prodotto da La Cùpa etichetta Parlophone (Warner Music Italy). LA CROCIATA DEI RAGAZZI di Bertold Brecht ambientata in Polonia durante l'ultimo conflitto mondiale si rifà al racconto medioevale del gruppo di ragazzini in fuga alla ricerca della “terra di pace”. Vinicio pensa ai tanti piccoli ucraini scomparsi, uccisi e rapiti, in un mondo attonito per la nuova faccia della barbarie: la disperazione. Uno straccio di pace voluta allo stremo vale tanto di più della guerra a ogni costo. La pace per la pace/ e basta!// Dalla pace/ del cuore di pace/ dei bambini che giocano (da sempre) in pace.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: