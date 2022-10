EMILIA ROMAGNA CREATIVA "Caramelle" animate e romagnole a Ravenna Film breve d'animazione "famigliare” dello Studio Panebarco ravennate scelto dal pubblico ad “Alice nella Città” della Festa del Cinema di ROMA anche su piattaforma WeShort

Il nonno è un presente intriso di passato e la carta colorata delle CARAMELLE che compaiono 'allegramente' al camposanto fanno rivivere in 3d il vecchio progenitore giorno per giorno: la sua presenza leggera invade la vita familiare a Ravenna (fondali fotografici dal vivo, la Darsena, lo skyline industriale, il Canale e il Monumentale della città). Un realismo magico grigio-dark. PANEBARCO è una realtà produttiva indipendente romagnola impegnata anche su una serie tv e un nuovo progetto per un lungometraggio. “Caramelle” è coprodotto da Regione, Comune di Ravenna, con il contributo del Ministero della Cultura. Il soggetto surreale parte dal concreto mondo “vintage” ravennate anni 50 (a partire da una cucina di mezzo secolo fa, una vecchia bici d'epoca e un'auto scassata) degli ideatori/realizzatori. Le musiche d'ambientazione (quasi un mood armonico dello storyboard) sono del compositore Luciano Titi.

