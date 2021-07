Carlo Biagioli srl: il terzo concorso d'arte sarà intitolato "Stop-Reset-Start"

Carlo Biagioli srl: il terzo concorso d'arte sarà intitolato "Stop-Reset-Start".

Il terzo concorso d'arte organizzato dalla Carlo Biagioli srl, è intitolato “Stop-Reset-Start” ed è patrocinato dalla Segreteria di Stato Istruzione e Cultura. Il lancio è avvenuto martedì 20 luglio alle 18:00, presso la Cava dei Balestrieri, dove Lucia Peruch dei Mutoid ha proposto una live sculpture build ispirata al tema del concorso, dal titolo “Risvegli – Awakenings”.

Chi non ha mai sognato almeno una volta nella vita di avere a sua disposizione un tasto per potere resettare un’azione, un evento, un periodo della vita e avere la possibilità di ricominciare tutto da capo?

[Banner_Google_ADS]



Il Concorso è rivolto ad artisti e neofiti di qualsiasi età, provenienza e nazionalità, il tema può essere interpretato in modo completamente libero, con i linguaggi espressivi della fotografia, scultura, pittura, video e scrittura. Il termine ultimo per consegnare l’opera è fissato per le ore 12 del 15 ottobre 2021, presso la sede della Carlo Biagioli Srl e previo contatto telefonico dell’utenza 335-7341511. Tutte le opere pervenute saranno fotografate ed esposte anche sul sito della Carlo Biagioli Srl dove sarà anche possibile effettuare una votazione on-line.



I più letti della settimana: