SANREMO 2025 Carlo Conti: "San Marino Song Contest? Magari verrò come ospite". Cattelan saluta gli amici sul Titano Le interviste della nostra inviata Maria Letizia Camparsi.

In vista della finale del festival di Sanremo la nostra inviata a Sanremo Maria Letizia Camparsi ha intervistato il presentatore e direttore artistico Carlo Conti, oltre ad Alessandro Cattelan, conduttore del dopofestival e co-conduttore dell'ultima serata.

CARLO CONTI

Carlo, immagino felicissimo per come sta andando, gli ascolti e poi oggi è il gran giorno.

Sì, grande finale, anche se i numeri di questa serata delle cover sono quasi superiori alla finale, quindi ci divertiremo. Non vedo l'ora di scoprire il vincitore, ma soprattutto non vedo l'ora di tornare a casa, verso Firenze, e di sentire in radio tutte le canzoni del festival. E voi, siete pronti per il vostro festival?

Sì, è quello ti volevo chiedere, non è che vuoi venire a cantare da noi?

No, a cantare no, magari vengo a vederlo. Non prometto niente, ma magari verrò come ospite a vedermi e a godermi lo spettacolo.

Ti aspettiamo, grazie mille.





ALESSANDRO CATTELAN

Aspettative per stasera?

Divertirsi, fare una cosa che poi ci ricorderemo con gioia, divertirsi tutti insieme.



È vero che hai giocato a San Marino?

Sì, con la Fiorita! Anzi ciao amici di San Marino!

