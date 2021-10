#ROMAFF16 Carlo Verdone: "Mi chiesero di candidarmi a sindaco di Roma" Il regista e attore alla Festa del Cinema presenta la serie tv "Vita da Carlo" dove si ispira alla sua vita reale, e rivela: "Non ne posso più del politicamente corretto"

Alla Festa del Cinema di Roma presentata “Vita da Carlo”, la prima serie televisiva di Carlo Verdone. Racconta se stesso, Carlo Verdone, la sua vita, le manie, le insicurezze, il rapporto col suo pubblico, come aveva iniziato a fare sui libri, ma ha scoperto che la serie tv gli consente molta più libertà d'espressione. Alla Festa del Cinema presentati i primi, esilaranti, quattro episodi, naturalmente ambientati nella sua Roma, e dove c'è chi, improvvisamente, gli propone di candidarsi a sindaco della Capitale. Ma è realmente accaduto? Max Tortora interpreta il migliore amico di Carlo, così come Monica Guerritore è la moglie e Anita Caprioli la farmacista di fiducia. Tortora viene sempre scambiato per qualcun altro e, racconta, anche questo è accaduto davvero. Alcune gag sono al limite del politically correct con cui tutti, oggi, devono fare i conti. Ma Verdone a un certo punto sbotta.

Nel video gli interventi degli attori Carlo Verdone e Max Tortora

