Carlo Verdone sindaco di Roma per un giorno

Nel giorno del suo 75esimo compleanno, il noto regista e attore romano Carlo Verdone è stato invitato in Campidoglio a fare il sindaco per un giorno. Prima di lui solo Alberto Sordi aveva ricevuto questo onore, dall'allora giunta Rutelli, il 15 giugno 2000, per gli 80 anni del grande attore. Oggi, tocca al suo figlioccio, colui che ne ha raccolto l'eredità, in un certo senso, visto quanto gli fu vicino agli inizi della carriera: Carlo Verdone, che per i suoi 75 anni ha ricevuto l'invito a fare il sindaco di Roma per un giorno. Un'idea già sviluppata, in verità, nella sua serie televisiva “Vita da Carlo”, ma che solo ora è diventata realtà.

Dopo la fascia tricolore, la riunione di Giunta, sempre guidato dal sindaco Roberto Gualtieri, che gli ha illustrato i provvedimenti in corso. La giornata particolare di Verdone, che andrà avanti sino a sera, con una seduta straordinaria dell’Assemblea capitolina che vedrà anche il suo intervento, si snoderà nelle zone più periferiche della Capitale, per sua stessa scelta.

In mattinata approvate già due memorie, la prima per attivare un punto di odontoiatria e psicologia sociale a Tor Bella Monaca, la seconda per introdurre nuove misure a sostegno delle librerie nella città, riconosciute dall'Amministrazione come presidi culturali, con la possibilità di ottenere un'occupazione di suolo pubblico.

Nel video l'intervista a Carlo Verdone, regista e attore







