Carmen in francese da Zurigo al Tiberio

“La Grande Opera lirica” in rassegna musicale torna con CARMEN in un allestimento innovativo e originale direttamente dal Festival dell'Opera zurighese, dirige Matthias Harmann. 2 ore e 42 minuti comprese le pause di scena per il collegamento visibili in platea al Tiberio su grande schermo in alta definizione. Protagonisti del libretto francese (sottotitoli in italiano) la mezzosoprano Vasselina Kasarova e il tenore Jonas Kaufmann, insieme solo passione e applausi dal pubblico svizzero. Per la Kasarova è un debutto in questo repertorio lirico con una performance insostituibile per tutta l'opera fino alla morte della eroina. Personaggio e cantante dominano il palco. Lei non è solo la zingara sfacciata con le nacchere e dai riccioli neri (ballo sinuoso a stringere i fianchi...) gesti che fanno girare la testa a chiunque ma una donna di oggi sicura di ciò che vuole. Il Don José di Kauffman è un solista di pari statura artistica ed esprime la sfacciataggine appassionata e gelosa della figura originaria. L'Orchestra dell'Opera quasi improvvisa... sulla partitura di Bizet scritta nel 1857.

fz