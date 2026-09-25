INTORNO A NOI Carnefici argentini vicini (di casa) LI TROVEREMO DOVUNQUE ANDRANNO monologo civile del teatro politico di narrazione di e con Ilaria Gelmi per la regia di Dario Garofalo al Teatro degli Atti di Rimini per VOCI DELL'ANIMA

desaparecidos: in Argentina dal 1976 al 1983 sparirono, dopo violenze e torture indicibili, tante persone. Un carnefice emigrato dall'Italia partecipa al genocidio di una generazione. Scappa e torna, qui, vicino, accanto a noi, impunito: Gelmi lo ha trovato... Il fatto e l'individuo presenti oggi giustificano l'indignata denuncia a ferita ancora viva. Il dovere civile e politico del monologo di narrazione dà un nome preciso alla prossimità del male (indifferenza) per un bene (anticorpi della libertà), e non un lasciapassare...



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