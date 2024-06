SPETTACOLI ROMAGNA Carnevale d'estate: Venezia dentro Ravenna Un Carnevale veneziano del Barocco francese all'Alighieri di Ravenna con le Poème Harmonique

Ritrovarsi in laguna veneta in pieno XVII secolo al Carneval de' la Serenissima grazie al Ravenna Festival in teatro nel cuore della città romagnola. Dai maestri francesi Dumestre-Roussat (rispettivamente direttore e regista scenografa) in Le Carnaval Baroque (musica, circo e teatro) in rimandi dalla tradizione popolare veneta e colta italiana. Musici e acrobati, giocolieri e saltimbanchi della Commedia dell'Arte, in piazze, palazzi e giochi danzanti, carnevaleschi: teatrino in parodia de “ Il lamento della ninfa” di Monteverdi. Le Poème Harmonique è l'ensemble al centro della rappresentazione i cui istrioni e musicanti si esibiscono in ciaccone, moresche e tarantelle, cantate e ballata in 'corpi' mendicanti.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: