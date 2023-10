"Carolina dei delitti": Lia Celi presenta il nuovo romanzo, una storia tra crime e colpi di scena Un giallo con protagonisti due personaggi storici della letteratura

Una storia ricca di colpi di scena, scritta da una donna e raccontata attraverso uno personaggio femminile. Si intitola “Carolina dei delitti” l'ultimo libro di Lia Celi che ha come protagonista Carolina Invernizio: autrice italiana di romanzi d'appendice fra le più amate tra '800 e '900. Un giallo che vede la protagonista indagare sulla morte di Emilio Salgari, altro punto di riferimento per gli appassionati di romanzi d'avventura. Libro presentato durante il Mercoledì d'autore - rassegna letteraria alla Giochi del Titano - in periodo storico in cui il genere “crime” è tra i più seguiti, anche da un pubblico femminile.

Nel servizio l'intervista all'autrice Lia Celi

