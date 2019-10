Cartellonissimo: rassegne teatrali 2019-2020 tra novità e conferme

Teatro Titano

Un 'cartellonissimo' aperto alle novità creative e organizzative con lo spazio famiglie (2 appuntamenti al Concordia), “arcipelago ragazzi” e spettacoli autoprodotti sul territorio, oltre al “carnet” 10, 7 o 5, biglietti acquistabili prima a prezzo vantaggioso scegliendo anche dopo da quest'anno pure via tablet e smartphone. 24 spettacoli in 6 diversi segmenti con “3 ospiti in musica” al Titano e al Nuovo di Dogana. “Schermo sul Leggio” di Marescotti tutto noir. Matinée per le scuole, educazione alla cittadinanza con l'Università. Dibattito aperto al Titano in un confronto per la prima volta a San Marino tra professionisti sui percorsi sammarinesi e i molti modi del “FARE TEATRO”. Da segnalare per la nuovissima rassegna FAMIGLIE A TEATRO: “Un concerto di bolle di sapone” di Michele Cafaggi per bimbi dai 3 anni e l'esilarante “Ecocircus”, successo mondiale del sammarinese d'adozione, LUCA REGINA.

Interviste con: VITO G. TESTAJ Direttore Istituti Culturali, SILVIO CASTIGLIONI Attore-regista, FEDERICA ZANETTI UniBo -Teatro e Cittadinanza





