ANIMAZIONE SPAGNA-USA Cartoline da Saragozza per papà SOUVENIR è il corto animato realizzato a Saragozza e prodotto dal New Yorker racconta l'amore tra un padre e la figlia in un puzzle di ricordi sugli affetti famigliari

“Souvenir” dal puzzle di ricordi delle giovani registe artigiane del cartoon in stop-motion, Paloma Canonica e Cristina Vilches, che hanno ricostruito il set in un antico mercato spagnolo semi abbandonato (ambientando lì, avventure in mare e sulla luna) lavorando per 2 anni prima di essere scoperte dagli americani. Oggetti e cimeli trovati sul posto, abbandonati (le autrici hanno scoperto anche vecchie scatole e lettere vere). Le cose della vita animate dalle artiste di Saragozza frugando nei ricordi (e nel cuore) di papà, luogo dove il loro io-bambino sta da sempre. Padre e figlia in mille avventure tra pipa, baffi e occhialetti blu, in posti animati dai loro racconti che invecchiano ma non muoiono anche se chiusi in una scatola di legno.

fz

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: